В одну строку выписаны подряд числа 1, 2, 3, …1984. Можно ли так расставить знаки «+» и «-« между нимаи, чтобы в результате получилось число 1985? Указание: подумайте сколько в этом ряду нечетных чисел
Математика
В одну строку выписаны подряд числа 1, 2, 3, …1984. Можно ли так расставить знаки «+» и «-« между нимаи, чтобы в результате получилось число 1985? Указание: подумайте сколько в этом ряду нечетных чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у нас 1984/2=992 - четных чисел (их сумма четное число - как сумма четных чисел) и столько же нечетных (их сумма четное число - как сумма четного числа нечетных чисел, (сумма двух нечетных число четное), сумма пар нечетных чисел - число четное, как сумма четных чисел) для четности суммы не имеет значения "-" или "+" стоит перед числом значит сумма всех чисел четное а число 1985 нечетное, поэтому нельзя расставить знаки "+" , или "-" так чтобы бы получить число 1985
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
сколькими способами тренер может определить,кто из 12 спортсменок, готовых к участию в эстафете 4Х100 м, побежит на первом,втором,третьем и четвёрт...
Экономика
Заполнить массив из 10 элементов случайными числами в интервале [-8;13] [-10;25] [98;101] [-5;15] и найти в нем максимальный и минимальный элементы...
Алгебра
Сколькими способами 6 студентов, сдающих экзамен, могут занять места в аудитории, в которой стоит 20 одноместных столов?
Алгебра
Катер прошел по течению реки 40 км и 6 км против течения, затратив на весь путь 3 ч. Какова собственная скорость катера, если скорость течения реки...