Реформы государственного строя, проведённые Петром I, привели к: 1)Усилению роли земских соборов 2)Возникновению конституционной монархии 3)Укреплению неограниченной власти царя 4)Созданию сословно-представительной монархии.
Обществознание
Реформы государственного строя, проведённые Петром I, привели к: 1)Усилению роли земских соборов 2)Возникновению конституционной монархии 3)Укреплению неограниченной власти царя 4)Созданию сословно-представительной монархии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
правильный ответ номер 3 Укреплению неограниченной власти царя
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