покажите что дробь можно сократить на 17 136(умножить)21 ----------------------- 85+119 Пожалуйста распишите подробно)
Математика
покажите что дробь можно сократить на 17 136(умножить)21 ----------------------- 85+119 Пожалуйста распишите подробно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
136 х 21 2856 2856:17 168 ------------------ --------------- ----------- -------- = 14 85 +119 204 204:17 12
Гость:
34*4*7*3 34*4*7*3 2*4*7*3 ----------- =----------- =-------------- = 14 17*5+17*7 17(5+7) 12
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