покажите что дробь можно сократить на 17 136(умножить)21 ----------------------- 85+119 Пожалуйста распишите подробно)

Математика
покажите что дробь можно сократить на 17 136(умножить)21 ----------------------- 85+119 Пожалуйста распишите подробно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
136 х 21                    2856                   2856:17           168           ------------------      ---------------           -----------       --------    =   14 85 +119                    204                      204:17             12
Гость:
34*4*7*3        34*4*7*3         2*4*7*3 -----------   =-----------      =--------------    = 14 17*5+17*7     17(5+7)          12
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