покажите что дробь можно сократить на 17 136(умножить)21 ----------------------- 85+119 Пожалуйста распишите подробно)

Математика

покажите что дробь можно сократить на 17 136(умножить)21 ----------------------- 85+119 Пожалуйста распишите подробно)

Автор: Гость