фонетический и орфоэпический разбор слова "заняты"
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фонетический и орфоэпический разбор слова "заняты"
Ответ(ы) на вопрос:
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1) Орфографическая запись слова: Заняты 2) Ударение в слове: з`анятый 3) Деление слова на слоги (перенос слова): за-ня-ты 4) Фонетическая транскрипция слова Занятый : [з`ан'иты'] 5) Характеристика всех звуков: з [з] - согласный, твердый, звонкий, парный а [`а] - гласный, ударный н [н'] - согласный, мягкий, звонкий, непарный, сонорный я [и] - гласный, безударный т [т] - согласный, твердый, глухой, парный ы [ы] - гласный, безударный Заняты ударение падает на первый слог А
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