РЕШИТЕ ПЛИЗ !!!!! Стороны треугольника 25, 24, 7. Определить радиусы вписанной и описанной окружности.
Геометрия
РЕШИТЕ ПЛИЗ !!!!! Стороны треугольника 25, 24, 7. Определить радиусы вписанной и описанной окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямоугольный треугольник, т.к корень из суммы квадратов катетов равен гипотенузе. радиус вписанной окружности, т.к он прямоугольный, r= a+b-c/2=24+7-25/2=3см радиус описанной окружности R=c/2=25/2=12,5см
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