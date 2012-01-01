На прямой отметили несколько точек. Затем отметили середины отрезков, соединяющих соседние точки. Всего отмеченными оказались 137 точек. Сколько точек отметили вначале?
Математика
На прямой отметили несколько точек. Затем отметили середины отрезков, соединяющих соседние точки. Всего отмеченными оказались 137 точек. Сколько точек отметили вначале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отмечено n-точек После дополнения (2n-1) точек Следовательно до дополнения точек можно найти число так:(n+1):2 (137+1):2=69 (69+1):2=35 (35+1):2=18 точек отметили в начале
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