Между командами ввода и вывода впишите в алгоритм несколько команд присваивания, в результате чего должен получиться алгоритм возведения в 4-ю степень введенного числа(дополнительные переменные, кроме А,не использовать. Ввод А ...
Экономика
Между командами ввода и вывода впишите в алгоритм несколько команд присваивания, в результате чего должен получиться алгоритм возведения в 4-ю степень введенного числа(дополнительные переменные, кроме А,не использовать. Ввод А Вывод А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a:integer; Begin read(a); a:=a*a; a:= a*a; writeln(a); End.
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