Между командами ввода и вывода впишите в алгоритм несколько команд присваивания, в результате чего должен получиться алгоритм возведения в 4-ю степень введенного числа(дополнительные переменные, кроме А,не использовать. Ввод А ...

Экономика

Между командами ввода и вывода впишите в алгоритм несколько команд присваивания, в результате чего должен получиться алгоритм возведения в 4-ю степень введенного числа(дополнительные переменные, кроме А,не использовать. Ввод А Вывод А

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