Между командами ввода и вывода впишите в алгоритм несколько команд присваивания, в результате чего должен получиться алгоритм возведения в 4-ю степень введенного числа(дополнительные переменные, кроме А,не использовать. Ввод А ...

Экономика
Между командами ввода и вывода впишите в алгоритм несколько команд присваивания, в результате чего должен получиться алгоритм возведения в 4-ю степень введенного числа(дополнительные переменные, кроме А,не использовать. Ввод А     Вывод А
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a:integer; Begin    read(a);    a:=a*a;    a:= a*a;    writeln(a); End.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
составь план рассказа о любом писателе 20 века
Ответить
Геометрия
РЕШИТЕ ПЛИЗ !!!!! Стороны треугольника 25, 24, 7. Определить радиусы вписанной и описанной окружности.
Ответить
Математика
покажите что дробь можно сократить на 17 136(умножить)21 ----------------------- 85+119 Пожалуйста распишите подробно)
Ответить
Русский язык
фонетический и орфоэпический разбор слова "заняты"
Ответить
Українська література
Сколько составляет площадь территории России ???
Ответить