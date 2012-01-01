богдан рвет газету на 8 частей одну из получившихся частей ещё на 8 и так далее сможет ли он разорвать газету на 2012 частей.Сможет ли он порвать газету?
Алгебра
богдан рвет газету на 8 частей одну из получившихся частей ещё на 8 и так далее сможет ли он разорвать газету на 2012 частей.Сможет ли он порвать газету?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2012 частей не может быть
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