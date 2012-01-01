богдан рвет газету на 8 частей одну из получившихся частей ещё на 8 и так далее сможет ли он разорвать газету на 2012 частей.Сможет ли он порвать газету?

Алгебра

богдан рвет газету на 8 частей одну из получившихся частей ещё на 8 и так далее сможет ли он разорвать газету на 2012 частей.Сможет ли он порвать газету?

Автор: Гость