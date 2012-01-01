Составить формулы оксидов (Mg,Al,P) и записать уравнения возможных реакций этих оксидов с KOH и HNO3
Химия
Составить формулы оксидов (Mg,Al,P) и записать уравнения возможных реакций этих оксидов с KOH и HNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]MgO, Al_2O_3, P_2O_5[/latex] [latex]6KOH+P_2O_5=2K_3PO_4+3H_2O\\6KOH+Al_2O_3=2K_3AlO_3+3H_2O[/latex] [latex]2HNO_3+MgO=Mg(NO_3)_2+H_2O\\6HNO_3+Al_2O_3=2Al(NO_3)_3+3H_2O[/latex]
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