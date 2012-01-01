Составить формулы оксидов (Mg,Al,P) и записать уравнения возможных реакций этих оксидов с KOH и HNO3

Химия

Составить формулы оксидов (Mg,Al,P) и записать уравнения возможных реакций этих оксидов с KOH и HNO3

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