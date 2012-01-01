четырнадцать целых двадцать двадцать девятых минус пять целых двадцать двадцать девятых минус пять целых шесть седьмых

Математика

четырнадцать целых двадцать двадцать девятых минус пять целых двадцать двадцать девятых минус пять целых шесть седьмых

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