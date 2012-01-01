при полном погружении в воду тело вытеснило 2 л воды.Утонет ли это тело,если его вес 10Н?
Физика
при полном погружении в воду тело вытеснило 2 л воды.Утонет ли это тело,если его вес 10Н?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ваще нет! ибо, как мы знаем, тело вытесняет столько, сколько весит. 2 л водички весят mg = 2 * 9.8(можно округлить) = 20 Н. чтобы тело утонуло, вес должен быть > 10Н
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