при полном погружении в воду тело вытеснило 2 л воды.Утонет ли это тело,если его вес 10Н?

Физика
при полном погружении в воду тело вытеснило 2 л воды.Утонет ли это тело,если его вес 10Н?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ваще нет! ибо, как мы знаем, тело вытесняет столько, сколько весит. 2 л водички весят mg = 2 * 9.8(можно округлить) = 20 Н.  чтобы тело утонуло, вес должен быть > 10Н
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