Определите площадь поперечного сечения константановой проволки длиной 8 м и сорпативлением 2 Ом.
Физика
Определите площадь поперечного сечения константановой проволки длиной 8 м и сорпативлением 2 Ом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
константан 0,5 Ом*мм2/м s=pl/R s=0,5*8/2=2мм2
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