Чтобы можно было включить в сеть с напряжением 220В лампу, которая горит нормально при напряжении 100В и силе тока 5А, надо взять дополнительное сопротивление ... Сопротивление лампы R=? При последовательном соединении U=U1+U2 ...

Физика

Чтобы можно было включить в сеть с напряжением 220В лампу, которая горит нормально при напряжении 100В и силе тока 5А, надо взять дополнительное сопротивление ... Сопротивление лампы R=? При последовательном соединении U=U1+U2 При этом напряжение на лампе U2=?

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