Чтобы можно было включить в сеть с напряжением 220В лампу, которая горит нормально при напряжении 100В и силе тока 5А, надо взять дополнительное сопротивление ... Сопротивление лампы R=? При последовательном соединении U=U1+U2 ...
Физика
Чтобы можно было включить в сеть с напряжением 220В лампу, которая горит нормально при напряжении 100В и силе тока 5А, надо взять дополнительное сопротивление ... Сопротивление лампы R=? При последовательном соединении U=U1+U2 При этом напряжение на лампе U2=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сопротивление лампы R=U/I=100/5=20 (Ом) При последовательном соединении ток в цепи не изменяется. Значит ,мы можем узнать общее сопротивление цепи при U=220В 220/5=44 (Ом) Вычисляем величину дополнительного сопротивления 44 - 20 = 24 (Ом)
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