два проводника соединили сначала последовательно,потом их же соединили параллельно.нужно найти отношение напряжения проводников последовательно соединненых на напряжение парраллельных проводников помогите плиз,на конт...
Физика
два проводника соединили сначала последовательно,потом их же соединили параллельно.нужно найти отношение напряжения проводников последовательно соединненых на напряжение парраллельных проводников помогите плиз,на контрольнеой будет-а у меня не получается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
последовательно R1=r1+r2 параллельно R2=r1*r2/(r1+r2) отношение R1/R2=r1+r2/r1*r2/(r1+r2)=(r1+r2)^2/r1*r2
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