Два одинаковых квадрата приложены к друг другу сторонами так, что получился прямоугольник. Периметр этого прямоугольника 18 см. Найти периметр квадрата.

Математика
Два одинаковых квадрата приложены к друг другу сторонами так, что получился прямоугольник. Периметр этого прямоугольника 18 см. Найти периметр квадрата.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть квадрат имеет сторону x,  тогда прямоугольник имеет стороны x и 2x b и его периметр равен             p=2*(x+2x)             18=6x => x=3 Периметр квадрата равен               p=4x=> p=12  
Гость:
Периметр квадрата = 4.5.
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