Два одинаковых квадрата приложены к друг другу сторонами так, что получился прямоугольник. Периметр этого прямоугольника 18 см. Найти периметр квадрата.
Математика
Два одинаковых квадрата приложены к друг другу сторонами так, что получился прямоугольник. Периметр этого прямоугольника 18 см. Найти периметр квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть квадрат имеет сторону x, тогда прямоугольник имеет стороны x и 2x b и его периметр равен p=2*(x+2x) 18=6x => x=3 Периметр квадрата равен p=4x=> p=12
Гость:
Периметр квадрата = 4.5.
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