Два одинаковых квадрата приложены к друг другу сторонами так, что получился прямоугольник. Периметр этого прямоугольника 18 см. Найти периметр квадрата.

Математика

Два одинаковых квадрата приложены к друг другу сторонами так, что получился прямоугольник. Периметр этого прямоугольника 18 см. Найти периметр квадрата.

Автор: Гость