При каких значениях х имеет смысл выражение х в корне/x-1
Алгебра
При каких значениях х имеет смысл выражение х в корне/x-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выражение х в корне/x-1 имеет смысл если х >= 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
14. На двух чашах весов стояли 24 гири: на левой чаше только пятикилограммовые, на правой – только трёхкилограммовые. Весы находятся в равновесии. ...
Физика
два проводника соединили сначала последовательно,потом их же соединили параллельно.нужно найти отношение напряжения проводников последовательно сое...
Математика
Два одинаковых квадрата приложены к друг другу сторонами так, что получился прямоугольник. Периметр этого прямоугольника 18 см. Найти периметр квад...
Физика
Чтобы можно было включить в сеть с напряжением 220В лампу, которая горит нормально при напряжении 100В и силе тока 5А, надо взять дополнительное со...