Выпишите из данного перечня формулы веществ , составляющих генетический ряд натрия : HCL , Na3 PO4, HNO3, AL(OH)3 , Na, CaO, Na OH, SO2, Mg ,Na2O. Составьте схему взаимосвязи членов этого генетического ряда , дайте им название ...
Химия
Выпишите из данного перечня формулы веществ , составляющих генетический ряд натрия : HCL , Na3 PO4, HNO3, AL(OH)3 , Na, CaO, Na OH, SO2, Mg ,Na2O. Составьте схему взаимосвязи членов этого генетического ряда , дайте им название , определите классы веществ к которым они относятся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na(металл) -- Na2O(основный оксид) --- NaOH(щелочь) -- Na3PO4(соль) 1) 4Na+O2=2Na2O 2) Na2O+H2O=2NaOH 3) 6NaOH+P2O5=2Na3PO4+3H2O
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