Выпишите из данного перечня формулы веществ , составляющих генетический ряд натрия : HCL , Na3 PO4, HNO3, AL(OH)3 , Na, CaO, Na OH, SO2, Mg ,Na2O. Составьте схему взаимосвязи членов этого генетического ряда , дайте им название ...

Химия

Выпишите из данного перечня формулы веществ , составляющих генетический ряд натрия : HCL , Na3 PO4, HNO3, AL(OH)3 , Na, CaO, Na OH, SO2, Mg ,Na2O. Составьте схему взаимосвязи членов этого генетического ряда , дайте им название , определите классы веществ к которым они относятся.

Автор: Гость