Прямая y=3x+4 является касательной к графигу функции y=3x^2-3x+c,нужно найти с.

Алгебра
Прямая y=3x+4 является касательной к графигу функции y=3x^2-3x+c,нужно найти с.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=2x^2-3x+c   производная равна y'(3x^2-3x+c)=6x-3 так как k=y'(x0)   y=3x+4 k=3 3=6x0-3 6=6x0 1=x0   далее уравнение касательной равно y=y'(x)(x-x0)+y(x0) y=3(x-1)+3*1^2-3*1+c y=3x-3+3-3+c y=3x-3+c y=3x+4 откуда 4=c-3 c=4+3=7
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