не решая уравнения определите сколько корней оно имеет: а)2x^2 - x + 1= 0б)5x^2 +3x -1= 0 в)16x^2 + 40x +25 = 0

Гость: Гость:

а)2x^2 - x + 1= 0 a=2, b=-1, c=1 находим дискриминант D=b^2-4ac D=(-1)^2-4*2*1=-7 => корней нет, так как -7<0 б)5x^2 +3x -1= 0 a=5, b=3, c=-1 D=5^2-4*5*(-1)=45 => 2 корня, так как 45>0 в)16x^2 + 40x +25 = 0 a=16, b=40, c=25 D=40^2-4*16*25=0 => 1 корень, так как 0=0 Если D>0, то уравнение имеет 2 корня, если D=0, то 1 корень, если D<0, то уравнение не имеет корней