Найдите 26cos(3п/2 + а),если cosa=12/13 и a принадлежит (3п/2;2п)
Алгебра
Найдите 26cos(3п/2 + а),если cosa=12/13 и a принадлежит (3п/2;2п)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 четверть, синус отрицателен, используя формулы приведения преобразуем исходное выражение, оно равно 26sina, используя основное тригоном. тождество ищем его, результат -10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ученик может выполнить работу за 6 ч, а мастер ту же работу за 2/3 этого .comвремени.Вначале 2 ч работал ученик а затем оставшуюся часть работы они...
Алгебра
не решая уравнения определите сколько корней оно имеет: а)2x^2 - x + 1= 0 б)5x^2 +3x -1= 0 в)16x^2 + 40x +25 = 0
Химия
Выпишите из данного перечня формулы веществ , составляющих генетический ряд натрия : HCL , Na3 PO4, HNO3, AL(OH)3 , Na, CaO, Na OH, SO2, Mg ,Na2O. ...