В 735 мл . 20%-го раствора серной кислоты растворили 30 мл аммиака рассчитайте массу образовавшейся соли

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Сначала составим уравнение химической реакции:(обычно мы в школе надписываем сверху над веществами все что нам о них известно, но ТОЛЬКО ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА) 147мл 30 мл x мг 3H2SO4+2NH3=N2(SO4)3+6H2 67,2 мл 316мг Теперь нам нужно найти V чистого вещества серной кислоты: 735мл*0,2доли=147мл Теперь найдем V 3 ммолей серной кислоты: 22,4*3ммоль=67,2мл Теперь найдем m 1 ммоля образовавшейся соли: m=M*n M=Mr Mr соли= 14*2+3*32+12*16=316 M=316мг/моль m= 1 ммоль* 316мг/моль=316 мг Теперь составим пропорцию(при этом неизвестное возьмем за X) 147/67,2=X/316 x= 147*316/67,2=691,25 мг Ответ: 691,25 мг