Какова роль искуства в современном обществе

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Искусство - это художественное творчество в целом - литература, архитектура, скульптура, живопись, музыка, танец, театр, кино... То есть всё то, что создал человек, всё то, что радует слух, на что мы с удовольствием смотрим. Давайте рассмотрим один из элементов искусства. Например, литературу. Часто говорят, что люди стали меньше читать художественную литературу, что сейчас покупают только "бульварную книгу". Но и такое "бульварное" чтиво, оно тоже говорит о культуре страны, точнее о деградации общества. Помните, наши родители собирали полные собрания сочинений А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и других великих авторов и поэтов. С нашими родителями было приятно общаться, их было приятно слушать. А мы - сегодняшняя молодежь - на каком "великом русском" говорим? А смогут ли его понять наши дети? Мы пишем короткие sms-ки по телефону, какими-то сокращенными словами общаемся в интернете. Теряя такое важное звено в искусстве как литература, мы теряем наш родной язык, мы теряем наше будущее и будущее своих детей. И хочется сказать огромно спасибо тем, кто пытается вложить в нас видение прекрасного, кто пишет стихи, кто записывает музыку на эти стихи, кто создаёт фильмы и ставит спектакли. Ведь каково искусство современного общества, таково и само это общество, такова и ценность каждого человека...