Расположите в хронологической последовательности следующие события Северной войны: А) Полтавская битва Б) морское сражение при Гангуте В) сражение под Нарвой Г) основание Санкт-Петербурга

Обществознание
Расположите в хронологической последовательности следующие события Северной войны: А) Полтавская битва Б) морское сражение при Гангуте В) сражение под Нарвой Г) основание Санкт-Петербурга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1  В) сражение под Нарвой 1700г. 2  Г) основание Санкт-Петербурга 1703г. 3  А) Полтавская битва 1709г. 4  Б) морское сражение при Гангуте 1714г.    
Гость:
В( битва под Нарвой 1700) Г ( основание Санкт - Петербурга 1703)А( Полтавская битва 27 июня 1709 Б (Гангуское сражение 1714
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