Расположите в хронологической последовательности следующие события Северной войны: А) Полтавская битва Б) морское сражение при Гангуте В) сражение под Нарвой Г) основание Санкт-Петербурга
Обществознание
Расположите в хронологической последовательности следующие события Северной войны: А) Полтавская битва Б) морское сражение при Гангуте В) сражение под Нарвой Г) основание Санкт-Петербурга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 В) сражение под Нарвой 1700г. 2 Г) основание Санкт-Петербурга 1703г. 3 А) Полтавская битва 1709г. 4 Б) морское сражение при Гангуте 1714г.
Гость:
В( битва под Нарвой 1700) Г ( основание Санкт - Петербурга 1703)А( Полтавская битва 27 июня 1709 Б (Гангуское сражение 1714
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