Расположите в хронологической последовательности следующие события Северной войны: А) Полтавская битва Б) морское сражение при Гангуте В) сражение под Нарвой Г) основание Санкт-Петербурга

Обществознание

Расположите в хронологической последовательности следующие события Северной войны: А) Полтавская битва Б) морское сражение при Гангуте В) сражение под Нарвой Г) основание Санкт-Петербурга

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