в прямоугольном треугольник катет равен b, а противолежащий ему угол β. выразите периметр треугольника через b и β
Геометрия
в прямоугольном треугольник катет равен b, а противолежащий ему угол β. выразите периметр треугольника через b и β
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