сколько семизначных чисел существует у которых каждое последущее число меньше предыдушего?:

Математика
сколько семизначных чисел существует у которых каждое последущее число меньше предыдушего?:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое большое семизначное число, в котором каждое последующее число меньше предыдущего - 9876543. Наименьшее - 6543210. Найдем разницу этих чисел:   9876543 - 6543210 -----------------   3333333 Ответ: 3333333 числа.
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