Верно ли при любом x равенство (5x-1)(5x+1) меньше 25x^2+2 и (7+2x)(7-2x) меньше 49-x(4x+1)

Алгебра

Верно ли при любом x равенство (5x-1)(5x+1) меньше 25x^2+2 и (7+2x)(7-2x) меньше 49-x(4x+1)

Автор: Гость