Верно ли при любом x равенство (5x-1)(5x+1) меньше 25x^2+2 и (7+2x)(7-2x) меньше 49-x(4x+1)
Алгебра
Верно ли при любом x равенство (5x-1)(5x+1) меньше 25x^2+2 и (7+2x)(7-2x) меньше 49-x(4x+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5х-1)(5х+1)<25x^2 раскрываем скобки => 25х^2+5х-5х+1 5x и -5х - сокращаются, остается : 25х^2+1 , т.е. равенство верно. (7+2х)(7-2х)<49-х(4х+1) раскрываем скобки => 49-14x+14x-4x < 49-4x^2+x 14x и -14х -скоращаются, остается : 49+4х < 49 -4х^2+х , т.е. равенство неверное
Гость:
1) (5x-1)(5x+1)<25x²+2 2) (7+2x)(7-2x)<49-x(4x+1) 25х²-1<25x²+2 49-4x²<49-4x²-x -1<2 0<-x при любом х при x<0
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