Верно ли при любом x равенство (5x-1)(5x+1) меньше 25x^2+2 и (7+2x)(7-2x) меньше 49-x(4x+1)

Алгебра
Верно ли при любом x равенство (5x-1)(5x+1) меньше 25x^2+2 и (7+2x)(7-2x) меньше 49-x(4x+1)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5х-1)(5х+1)<25x^2  раскрываем скобки => 25х^2+5х-5х+1 5x и -5х - сокращаются, остается : 25х^2+1 , т.е. равенство верно. (7+2х)(7-2х)<49-х(4х+1) раскрываем скобки => 49-14x+14x-4x < 49-4x^2+x 14x и -14х -скоращаются, остается : 49+4х < 49 -4х^2+х , т.е. равенство неверное  
Гость:
1) (5x-1)(5x+1)<25x²+2                            2) (7+2x)(7-2x)<49-x(4x+1)      25х²-1<25x²+2                                        49-4x²<49-4x²-x      -1<2                                                          0<-x      при любом х                                            при x<0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Доказать неравенство m^2-mn+n^2>=mn a(a-b)>=b(a-b)
Ответить
Обществознание
Расположите в хронологической последовательности следующие события Северной войны: А) Полтавская битва Б) морское сражение при Гангуте В) сражение ...
Ответить
Геометрия
в прямоугольном треугольник катет равен b, а противолежащий ему угол β. выразите периметр треугольника через b и β
Ответить
Геометрия
В прямоугольном треугольнике с углом 30 градусов и меньшим катетом 6 см проведены средние линии. Найти периметр треугольника, образованного средним...
Ответить
Химия
В 735 мл . 20%-го раствора серной кислоты растворили 30 мл аммиака рассчитайте массу образовавшейся соли
Ответить