Позначти правильні твердження: А) ДОВЖИНА ТІЛА В РІЗНИХ СИСТЕМАХ ВІДЛІКУ МОЖЕ БУТИ РІЗНОЮ Б) ДОВЖИНА ТІЛА ЗАВЖДИ ОДНАКОВА НЕЗАЛЕЖНО АІД ВИБОРУ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ В) ДОВЖИНА ТІЛА, ВИМІРЯНА В СИСТЕМІ ВІДЛІКУ, ВІДНОСНО ЯКОЇ ТІЛО РУХА...
Физика
Позначти правильні твердження: А) ДОВЖИНА ТІЛА В РІЗНИХ СИСТЕМАХ ВІДЛІКУ МОЖЕ БУТИ РІЗНОЮ Б) ДОВЖИНА ТІЛА ЗАВЖДИ ОДНАКОВА НЕЗАЛЕЖНО АІД ВИБОРУ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ В) ДОВЖИНА ТІЛА, ВИМІРЯНА В СИСТЕМІ ВІДЛІКУ, ВІДНОСНО ЯКОЇ ТІЛО РУХАЄТЬСЯ, МЕНША ЗА ДОВЖИНУ ТІЛА, ВИМІРЯНУ В СИСТЕМІ ВІДЛІКУ, ВІДНОСНО ЯКОЇ ТІЛО ПЕРЕБУВАЄ У СПОКОЇ Г) ДОВЖИНА ТІЛА, ВИМІРЯНА В СИСТЕМІ ВІДЛІКУ, ВІДНОСНО ЯКОЇ ТІЛО РУХАЄТЬСЯ, БІЛЬША ЗА ДОВЖИНУ ТІЛА, ВИМІРЯНУ В СИСТЕМІ ВІДЛІКУ, ВІДНОСНО ЯКОЇ ТІЛО ПЕРЕБУВАЄ У СПОКОЇ
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Позначти правильные утверждения: Б) ДЛИНА ТЕЛА ВСЕГДА ОДИНАКОВА НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫБОРА СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА
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