Позначти правильні твердження: А) ДОВЖИНА ТІЛА В РІЗНИХ СИСТЕМАХ ВІДЛІКУ МОЖЕ БУТИ РІЗНОЮ Б) ДОВЖИНА ТІЛА ЗАВЖДИ ОДНАКОВА НЕЗАЛЕЖНО АІД ВИБОРУ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ В) ДОВЖИНА ТІЛА, ВИМІРЯНА В СИСТЕМІ ВІДЛІКУ, ВІДНОСНО ЯКОЇ ТІЛО РУХА...

Физика
Позначти правильні твердження: А) ДОВЖИНА ТІЛА В РІЗНИХ СИСТЕМАХ ВІДЛІКУ МОЖЕ БУТИ РІЗНОЮ Б) ДОВЖИНА ТІЛА ЗАВЖДИ ОДНАКОВА НЕЗАЛЕЖНО АІД ВИБОРУ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ В) ДОВЖИНА ТІЛА, ВИМІРЯНА В СИСТЕМІ ВІДЛІКУ, ВІДНОСНО ЯКОЇ ТІЛО РУХАЄТЬСЯ, МЕНША ЗА ДОВЖИНУ ТІЛА, ВИМІРЯНУ В СИСТЕМІ ВІДЛІКУ, ВІДНОСНО ЯКОЇ ТІЛО ПЕРЕБУВАЄ У СПОКОЇ Г) ДОВЖИНА ТІЛА, ВИМІРЯНА В СИСТЕМІ ВІДЛІКУ, ВІДНОСНО ЯКОЇ ТІЛО РУХАЄТЬСЯ, БІЛЬША ЗА ДОВЖИНУ ТІЛА, ВИМІРЯНУ В СИСТЕМІ ВІДЛІКУ, ВІДНОСНО ЯКОЇ ТІЛО ПЕРЕБУВАЄ У СПОКОЇ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Позначти правильные утверждения:  Б) ДЛИНА ТЕЛА ВСЕГДА ОДИНАКОВА НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫБОРА СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
abcdefghij  mnopqrstu -нужно выписать гласные буквы.
Ответить
Химия
HI+Al(OH)3=.. HI+=фенофталеин=.... HI+лакмус=... HI+метилоранж=... Na2SiO3+H3PO4=... Na2CO3+H3PO4=... Na2SiO3+HI=... Na2SiO3+HI=...  
Ответить
Математика
сколько семизначных чисел существует у которых каждое последущее число меньше предыдушего?:
Ответить
Алгебра
Верно ли при любом x равенство (5x-1)(5x+1)<25x^2+2 и (7+2x)(7-2x)<49-x(4x+1)
Ответить
Алгебра
Доказать неравенство m^2-mn+n^2>=mn a(a-b)>=b(a-b)
Ответить