Тіло кинуто в горизонтальному напрямку з початковою швидкістю 15 м/с. Через скільки секунд кінетична енергія тіла збільшиться у 2 рази ?

Физика

Тіло кинуто в горизонтальному напрямку з початковою швидкістю 15 м/с. Через скільки секунд кінетична енергія тіла збільшиться у 2 рази ?

Автор: Гость