Тіло кинуто в горизонтальному напрямку з початковою швидкістю 15 м/с. Через скільки секунд кінетична енергія тіла збільшиться у 2 рази ?
Физика
Тіло кинуто в горизонтальному напрямку з початковою швидкістю 15 м/с. Через скільки секунд кінетична енергія тіла збільшиться у 2 рази ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
через 1,5 сек скорость тела в вертикальном направлении также составит 15 м/с полная кінетична енергія тіла збільшиться у 2 рази
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