В Мюнхене Гитлеру удалось убедить Чемберлена и Даладье, что в данной ситуации большую опасность для мира в Европе представляет не он, а СССР, который объективно является боль-шевистским форпостом и может сыграть роковую роль по...
Обществознание
В Мюнхене Гитлеру удалось убедить Чемберлена и Даладье, что в данной ситуации большую опасность для мира в Европе представляет не он, а СССР, который объективно является боль-шевистским форпостом и может сыграть роковую роль поджигателя новой войны. Следовательно, это убеждение явилось не формальным, но фактическим основанием для создания блока четырех' против СССР. Если Чехословакия сегодня будет сопро-тивляться и из-за этого начнется война, то она сразу превратится в войну СССР со всей Европой. 1)Дайте оценку позиции,занимаемой Англией и Францией по отношению к фашистской Германии. 2)Почему демократические державы Запада не поддержали Советский союз в его борьбе за создание системы коллективной безопасности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Тем что Англия и Франция всячески старались ликвидировать фашистов и убрать со своей земли.2)Тем что Запад старлся всячески показать свою цель и независимое решение в сторону Германии.
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