№1 с двух стоянок,расстояние между которыми равно 36км,одновременно вышли навстречу друг другу два туриста. Первый турист всё время шёл со скоростью 5км\ч, а второй- со скоростью 4км\ч.Через какое время после выхода туристы вст...
Математика
№1 с двух стоянок,расстояние между которыми равно 36км,одновременно вышли навстречу друг другу два туриста. Первый турист всё время шёл со скоростью 5км\ч, а второй- со скоростью 4км\ч.Через какое время после выхода туристы встретились? №2уравнения. а)1692-х=987+698 б)х:21=20675-19953 №3 Длина параллелепипеда равна 18см, ширина на 5см меньше длины, а высота на 8см больше ширины.Найди объём этого параллелепипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2уравнения. а)1692-х=987+698 б)х:21=20675-19953 x= 1692-(987+698) х:21=722 x= 7 х=722*21 проверка: х=15162 1692-7= 1685 проверка: 1685=1685 15162:21=722 722=722 №3. объём параллелепипеда V=a*b*c a=18 cm-длина параллелепипеда. b= 18-5=13(cm)- ширина параллелепипеда. c= 13+8=21(cm)- высота параллелепипеда. Отсюда, V=18*13*21= 4914 (cm в кубе)- объём параллелепипеда. №1.с двух стоянок,расстояние между которыми равно 36км,одновременно вышли навстречу друг другу два туриста. Первый турист всё время шёл со скоростью 5км\ч, а второй- со скоростью 4км\ч.Через какое время после выхода туристы встретились? v1= 5км\ч v2= 4км\ч S= 36км 1) v1+v2= расстояние,на которое пешеходы приближаются друг к другу. 5+4=9( км\ч)-скорость сближения 2) 36/9=4(ч)-через 4 часа они встретились.
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