№1 с двух стоянок,расстояние между которыми равно 36км,одновременно вышли навстречу друг другу два туриста. Первый турист всё время шёл со скоростью 5км\ч, а второй- со скоростью 4км\ч.Через какое время после выхода туристы вст...

Математика

№1 с двух стоянок,расстояние между которыми равно 36км,одновременно вышли навстречу друг другу два туриста. Первый турист всё время шёл со скоростью 5км\ч, а второй- со скоростью 4км\ч.Через какое время после выхода туристы встретились? №2уравнения. а)1692-х=987+698 б)х:21=20675-19953 №3 Длина параллелепипеда равна 18см, ширина на 5см меньше длины, а высота на 8см больше ширины.Найди объём этого параллелепипеда.

Автор: Гость