напишите любой диалог на любые темы срочно надо

Гость: Гость:

- Не замечаешь? И не надо! Я не стремлюсь к твоей любви... Смотрю в глаза - моя награда! А ты... Не надо! Не смотри! Не думай обо мне, не стоит! Не суждено нам вместе быть! Нет, не судьба нам козни строит Как хочется мне волком выть.... Во многом сами виноваты Причём сдесь время? Всё! Оставь! Не нужно было торопиться... Ну, разве не права? Поправь! Ну, что молчишь, в глаза не смотришь? Что, стыдно? Где ты раньше был? Ты знаешь, как тогда страдала? А ты... Другую ты любил... - Да, ты сама во многом виновата Кто заставлял тебя любить? Когда - то ты была бы рада Со мною просто так дружить! Зачем ты портишь всё на свете? Зачем тот глупый разговор? Всё было в таком ярком цвете, Теперь всё в чёрном, всё раздор! Скажи, тебе что, плохо было? О чём жалеешь ты сейчас??? - О том, что просто полюбила.... Что будущего нет у нас! Ведь привыкать я не хотела, Ну да ,дружили мы и что?! Но, я привыкла, сердце заболело, Душа рыдала, очень нелегко... - Чего ты хочешь от меня? Ведь отношений тех не будет! Я не могу любить тебя И не могу тебя я мучить! - Не может он!... Тебе то что?! Не замечаешь и не надо! Я не прошу тебя любить! Уйди сейчас, я буду рада... Ошибки каждый совершает Я от соблазна не спаслась... Никто судьбы своей не знает И я серьёзно обожглась... Сейчас мне трудно говорить, Смотреть тебе в глаза, быть рядом... И я прошу тебя - уйди Не провожай печальным взглядом... Оставь, я пострадаю, отойду... Так будет проще нам обоим Тебя об этом лишь прошу Не говори ,поверь не стоит... - Я не могу ,я больно тебе сделал Я первым был, во многом виноват Ведь я тогда почти не думал И время не вернуть назад! - Да, не вернуть, прошу уйди! Мне больно тебя видеть ,понимаешь? Нет, не было у нас любви.... Ну неужели сам не знаешь??? Они стояли друг напротив друга И взглядом сильно обожглись Она глотала робкие слезинки И лишь шептала тихо: "Не сердись..." Прижал к себе её он крепко И нежно прошептал слова Которые она так долго ждала "Мне кажется, что я люблю тебя..." Объятья крепки, боль в глазах Она не знала что сказать Слова застыли на губах О большем не могла мечтать... Не суждено им вместе быть Всегда в разлуке и в слезах... Не суждено в открытую любить С застывшими словами на губах Любовь... Такое странное явленье Она терзает уголки нашей души Любовь приходит к каждому на свете Когда придёт - ты только не спеши!!!!