Твир роз дум на тему найдружнишый клас

Гость: Гость:

Найдружніший клас Найдружнішим класом, можна назвати не будь який клас і з"являється питання: чому? Тому що в кожному класі різні діти мають різні інтереси, наприклад: один учень-розбишака побився з іншими і переміг, щоб вони визнали його головним. Але, такі лідери зневажають розумних учнів тому, що вони не визнають його своїм лідером. Такі лідери майже в усіх випадках кепкують зі своїх підлеглих, зраджують їх. Такі учні-лідери дуже рідко слухаються вчителя, а підлеглі лідера взагалі його не слухаються. Такі учні-розбишаки майже завжди оказуюються на обліку в школі і міліції. Навіть якщо весь клас слухаеться лідера, то тількі тому, що бояться його кулаків. Тому одразу видно, що такі класи зовсім не дружні. Дружним класом можно назвати клас в якому хочаб діти слухаються якогось учня, лише поважаючи його.