человек и прошлое человечество (пр.работа по окр мир 1-й вариант) №1.допиши эпохи Всемирной истории по порядку. 1------------------ 2------------------ 3.Средние века 4---------------- 5------------------ Выбери любые две эпохи...

География

человек и прошлое человечество (пр.работа по окр мир 1-й вариант) №1.допиши эпохи Всемирной истории по порядку. 1------------------ 2------------------ 3.Средние века 4---------------- 5------------------ Выбери любые две эпохи и напиши (это могут быть события,личности или памятники культуры). №2 Все люди-братья, вне зависимости от происхождения,места проживания и веры? (объяснение -потому что---------------) №3 кем бы ты хотел быть, если бы попал в эпоху Нового времени? (мнение-я хотел бы быть-----------------) (объяснение -потому что---------------)

Автор: Гость