человек и прошлое человечество (пр.работа по окр мир 1-й вариант) №1.допиши эпохи Всемирной истории по порядку. 1------------------ 2------------------ 3.Средние века 4---------------- 5------------------ Выбери любые две эпохи...
География
человек и прошлое человечество (пр.работа по окр мир 1-й вариант) №1.допиши эпохи Всемирной истории по порядку. 1------------------ 2------------------ 3.Средние века 4---------------- 5------------------ Выбери любые две эпохи и напиши (это могут быть события,личности или памятники культуры). №2 Все люди-братья, вне зависимости от происхождения,места проживания и веры? (объяснение -потому что---------------) №3 кем бы ты хотел быть, если бы попал в эпоху Нового времени? (мнение-я хотел бы быть-----------------) (объяснение -потому что---------------)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1. первобытное общество 2. древний мир 3. средние века 4. новое время 5 новейшее время. Во время эпохи древнего мира были построены 7 чудес света. В новейшей истории человек покорил космос. 3) В эпоху нового времени самое романтичное - это стать путешественником, покорителем новых горизонтов.
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