Тут надо раскрыть душки 1) 3 дробь 7b(-14t-7 дробь 9y+2 1 дробь 3c)
Математика
Тут надо раскрыть душки 1) 3 дробь 7b(-14t-7 дробь 9y+2 1 дробь 3c)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/7в(-14t-7/9y+2 1/3c)=-6t/b-1/by+1/bc 2 1/3c=7/3c
Гость:
3 7 21 3*14t 3*7 3*21 6t 1 3 ---- * (-14t - --- + ----- ) = - -------- - --------- + --------- = - ------ - ------- + ----- 7b 9y 3c 7b 7b*9y 7b*3c b 3by bc
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
География
человек и прошлое человечество (пр.работа по окр мир 1-й вариант) №1.допиши эпохи Всемирной истории по порядку. 1------------------ 2--------------...
Математика
в школьной секции борьбы проходят тренировки по самбо и дзюдо. самбо занимаются 35 ребят, дзюдо -47 ребят, а 12 ребят занимаются сразу двумя видами...