Тут надо раскрыть душки 1) 3 дробь 7b(-14t-7 дробь 9y+2 1 дробь 3c)

Математика
Тут надо раскрыть душки 1) 3 дробь 7b(-14t-7 дробь 9y+2 1 дробь 3c)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/7в(-14t-7/9y+2 1/3c)=-6t/b-1/by+1/bc   2 1/3c=7/3c 
Гость:
  3              7    21         3*14t    3*7        3*21          6t       1         3 ---- * (-14t - --- + ----- ) = - -------- - --------- + --------- = - ------ - ------- + ----- 7b             9y   3c           7b      7b*9y     7b*3c         b      3by     bc
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