Знайдіть будь ласка значення виразу: 4(5х-3y)- 6(3х-y) якщо (3х-y)=2,1 Розвязати рівняння: [[х] + 2]=7 

Алгебра
Знайдіть будь ласка значення виразу: 4(5х-3y)- 6(3х-y) якщо (3х-y)=2,1 Розвязати рівняння: [[х] + 2]=7 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(5х-3y)- 6(3х-y) якщо (3х-y)=2,1 4(9х-3y+4х)- 6(3х-y) =4(3*2,1+4х)- 6(2,1) =16х+ 12,6   [[х] + 2]=7 7 ≤ [х] + 2 < 8 5 ≤ [х] < 6 5 = [х] 5 ≤ х < 6 - это ответ  
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