Знайдіть будь ласка значення виразу: 4(5х-3y)- 6(3х-y) якщо (3х-y)=2,1 Розвязати рівняння: [[х] + 2]=7
Алгебра
Знайдіть будь ласка значення виразу: 4(5х-3y)- 6(3х-y) якщо (3х-y)=2,1 Розвязати рівняння: [[х] + 2]=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(5х-3y)- 6(3х-y) якщо (3х-y)=2,1 4(9х-3y+4х)- 6(3х-y) =4(3*2,1+4х)- 6(2,1) =16х+ 12,6 [[х] + 2]=7 7 ≤ [х] + 2 < 8 5 ≤ [х] < 6 5 = [х] 5 ≤ х < 6 - это ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Заряженная частица ,пройдя расстояние между точками поля, имеющими разность потенциалов 1 кВ, приобретает энергию 8 кэВ. Определить заряд частицы в...
Физика
пружина розтягається силою 50Н. Коли вона розтягається додатковою силою 80Н, то вона видовжується на 20 см. Яка робота виконується при цьому подовж...
Алгебра
Знайдіть тангенс кута нахилу до осі абсцис дотичної до графіка функції f(x) = x^4 в точці з абсцисою - 1 Подробно обьясните.
Қазақ тiлi