пружина розтягається силою 50Н. Коли вона розтягається додатковою силою 80Н, то вона видовжується на 20 см. Яка робота виконується при цьому подовженні ?

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сила 50Н удлинняет пружину на х м сила 130Н удлинняет пружину на х+0,2 м по закону гука 50Н =k * х 130Н =k * (х+0,2) 80 = k * 0,2 k = 400 Н/м - жесткость пружины х = 50/k = 0,125 м - удлиннение силой 50 Н х+0,2 = 0,325 м- удлиннение силой 130 Н внутренняя энергия пружины при удлиннении силой 50 Н Е1 = кх²/2 = 400 * 0,125²/2 внутренняя энергия пружины при удлиннении силой 130 Н Е2 = к(х+0,2)²/2 = 400 * 0,325²/2 искомая работа W = Е2 - Е1 = 400 * (0,325²-0,125²)/2 = 400 * 0,2*0,45/2 = 18 Дж