Заряженная частица ,пройдя расстояние между точками поля, имеющими разность потенциалов 1 кВ, приобретает энергию 8 кэВ. Определить заряд частицы выразив его через заряд электрона??плииииз

Физика
Заряженная частица ,пройдя расстояние между точками поля, имеющими разность потенциалов 1 кВ, приобретает энергию 8 кэВ. Определить заряд частицы выразив его через заряд электрона??плииииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: U=600*10^3 B u=5,4*10^6 м/c   q/m-?   решение: qU=mV^2/2 q/m=V^2/2U=24,3 МКл/кг
Гость:
заряд q пройдя разность потенциалов U приобретает энергию E = q U заряд q пройдя разность потенциалов 1 кВ приобретает энергию E = 8 кэВ q = 8*e - заряженная частица имеет заряд, равный восьми зарядам электрона
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