Заряженная частица ,пройдя расстояние между точками поля, имеющими разность потенциалов 1 кВ, приобретает энергию 8 кэВ. Определить заряд частицы выразив его через заряд электрона??плииииз

Физика

Заряженная частица ,пройдя расстояние между точками поля, имеющими разность потенциалов 1 кВ, приобретает энергию 8 кэВ. Определить заряд частицы выразив его через заряд электрона??плииииз

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