В наборе четыре гири весом 1,2,3 и 4 кг соответственно. Известно, что ровно одна из них фальшивая, но неизвестно, она легче или тяжелее настоящей. Можно ли за два взвешивания на чашечных весах найти фальшивую гирю и определить,...

Математика
В наборе четыре гири весом 1,2,3 и 4 кг соответственно. Известно, что ровно одна из них фальшивая, но неизвестно, она легче или тяжелее настоящей. Можно ли за два взвешивания на чашечных весах найти фальшивую гирю и определить, легче ли она или тяжелее?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 + 3 на одной чаше и 4 на другой. Если ровно, то: 2 больше или меньше. Покажет другое взвешивание: 1 + 2 и 3  Если 1 + 3 больше, то 4 меньше положенного. Если 1 + 3 меньше, то выяснить поможет действие: 1 + 2 и 3
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