около правильного треугольника описана окружность и в него вписана окружность,длина большей окружности 8п см.Найти S образовавшегося кольца

Геометрия
около правильного треугольника описана окружность и в него вписана окружность,длина большей окружности 8п см.Найти S образовавшегося кольца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2пR = 8п, R = 4; r = 2; (надо объяснять, почему R = 2r в равностороннем треугольнике? подсказка - это куски МЕДИАНЫ:))))  Sc = п(R^2 - r^2) = 12п.
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