около правильного треугольника описана окружность и в него вписана окружность,длина большей окружности 8п см.Найти S образовавшегося кольца

Геометрия

около правильного треугольника описана окружность и в него вписана окружность,длина большей окружности 8п см.Найти S образовавшегося кольца

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