Харектиристика Планетарника Борис Харчук

Музыка
Харектиристика Планетарника Борис Харчук
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Гость:
добрий щирий любить природу матусю рiдний край,щедрий,щасливий,працьовитий,розумний,
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