Харектиристика Планетарника Борис Харчук
Музыка
Харектиристика Планетарника Борис Харчук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
добрий щирий любить природу матусю рiдний край,щедрий,щасливий,працьовитий,розумний,
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