Найдите отношение площадей двух треугольников,если стороны одного 36см,24см,42см, стороны другого относятся как 4:6:7,а его меньшая сторона равно 8см.

Гость: Гость:

меньшая сторона равна 8 см, значит две другие стороны равны 8:4*6=12 см 8:4*7=14 см так стороны первого треугольника относятся к сторонам второго треугольника как 3:1 24:8=36:12=42:12 - то они подобны за признаком подобия по трем сторонам, а значит их площади относятся как отношение квадратов их линейных размеров, т.е. как 3^2:1^2=9:1