1. Есть 5 домов каждый разного цвета.2. В каждом доме живет по одному человеку отличной друг от друга национальности.3. Каждый жилец пьет только один определенный напиток, курит определенную марку сигарет и держит определенное ...

Математика

1. Есть 5 домов каждый разного цвета.2. В каждом доме живет по одному человеку отличной друг от друга национальности.3. Каждый жилец пьет только один определенный напиток, курит определенную марку сигарет и держит определенное животное.4. Никто из 5 человек не пьет одинаковые с другими напитки, не курит одинаковые сигареты и не держит одинаковое животное.Вопрос: кому принадлежит рыба?Подсказки:Англичанин живет в красном домеШвед держит собакуДатчанин пьет чайЗеленый дом стоит слева от белого (считайте, что эти дома стоят рядом - иначе в задаче получаются два решения)Жилец зеленого дома пьет кофеЧеловек, который курит Pall Mall, держит птицуЖилец из среднего дома пьет молокоЖилец из желтого дома курит DunhillНорвежец живет в первом домеКурильщик Marlboro живет около того, кто держит кошкуЧеловек, который содержит лошадь, живет около того, кто курит DunhillКурильщик сигарет Winfield пьет пивоНорвежец живет около голубого домаНемец курит RothmansКурильщик Marlboro живет по соседству с человеком, который пьет водуЭто всё, что необходимо для решения задачи.

Автор: Гость