структурная формула втроичных спиртов с эмпирической формулой С5Н11ОН
Химия
структурная формула втроичных спиртов с эмпирической формулой С5Н11ОН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пентанол-2 пентанол-3 3-метилбутанол-2
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