B треугольнике ABC,известно что AC=BC,AB=15,sinA=4/5 Найдите AC Люди только пожалуста нормально распишите чтобы я понял как их решать.
Геометрия
B треугольнике ABC,известно что AC=BC,AB=15,sinA=4/5 Найдите AC Люди только пожалуста нормально распишите чтобы я понял как их решать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
посмотрела предыдущее решение...AC не может быть =4,5, так как тогда не выполняется неравенство треугольника! Предлагаю свое. sinA=4/5, значит sinA=CK/AC(CK перпенд.AB), тогда пусть CK=4x,AC=5x. По т.ПИфагора AK=3x, 3x=7,5(медиана, высота),x=2,5, тогда AC=12,5
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