B  треугольнике  ABC,известно что   AC=BC,AB=15,sinA=4/5    Найдите AC   Люди только пожалуста нормально распишите чтобы я понял как их решать.

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посмотрела предыдущее решение...AC не может быть =4,5, так как тогда не выполняется неравенство треугольника! Предлагаю свое. sinA=4/5, значит sinA=CK/AC(CK перпенд.AB), тогда пусть CK=4x,AC=5x. По т.ПИфагора AK=3x, 3x=7,5(медиана, высота),x=2,5, тогда AC=12,5