Для нейтрализации 200 г раствора азотной кислоты было израсходовано 150 мл 10%-ного по массе раствора гидроксида калия (плотность раствора 1,09 г/см3). Вычислите массовую долю азотной ки-слоты в растворе.

Химия

Для нейтрализации 200 г раствора азотной кислоты было израсходовано 150 мл 10%-ного по массе раствора гидроксида калия (плотность раствора 1,09 г/см3). Вычислите массовую долю азотной ки-слоты в растворе.

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