Для нейтрализации 200 г раствора азотной кислоты было израсходовано 150 мл 10%-ного по массе раствора гидроксида калия (плотность раствора 1,09 г/см3). Вычислите массовую долю азотной ки-слоты в растворе.
Химия
Для нейтрализации 200 г раствора азотной кислоты было израсходовано 150 мл 10%-ного по массе раствора гидроксида калия (плотность раствора 1,09 г/см3). Вычислите массовую долю азотной ки-слоты в растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HNO3 + KOH = KNO3 + H2O m(KOH) = 150 мл * 1,09 * 0,1 = 16,35 г n(HNO3) = n(KOH) = 16.35 г/56 = 0,3 моль m(HNO3) = 0.3 моль * 63 = 18,9 г ω(HNO3) = 18.9г/200г = 0,0945 (9,45%) Ответ - 9,45%
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