осевое сечение цилиндра прямоугольник площадь которого 48 см. Площадь основания цилиндра равна 36Пи см, вычислить высоту сечения цилиндра
Геометрия
осевое сечение цилиндра прямоугольник площадь которого 48 см. Площадь основания цилиндра равна 36Пи см, вычислить высоту сечения цилиндра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=s\2Ps(r) osn ТО есть H=48\2P36P P=3.14 H=14
Гость:
Площадь основания цилиндра равна S1=36Пи=пи* r² радиус основания r = √(S1/ пи) = 6 осевое сечение цилиндра прямоугольник площадь которого S2 = 2*r*h = 48 высота сечения цилиндра h = S2 / (2*r) = 48 / (2*6) = 4 -это ответ
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