выразить в цельсиях: 4К= 50К= 1000К=

Физика
выразить в цельсиях: 4К= 50К= 1000К=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 К = - 269,15 С 50 К = - 223,15 С 1000 К = 726,85 С  
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