В двух вершинах равностороннего треугольника со стороной 3 м. находится два точечных заряда противоположных знаков по 18НКл. Найдите напряженность поля создаваемого этими зарядами в третьей вершине треугольника?
Физика
В двух вершинах равностороннего треугольника со стороной 3 м. находится два точечных заряда противоположных знаков по 18НКл. Найдите напряженность поля создаваемого этими зарядами в третьей вершине треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напряженность поля первого точечного заряда: Е1=k|q1|/r^2. Напряженность поля второго точечного заряда: Е2=k|q2|/r^2. k=9*10^9 Нм2/Кл2 учитывая, что треугольник равносторонний по принципу супераозиции напряженность поля создаваемого этими зарядами в третьей вершине треугольника Е=√[Е1^2+E2^2-2E1E2*cos60] подставим численнве значения Е=9*10^9*18*10^-9 / 3^2= 18 В/м
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