В двух вершинах равностороннего треугольника со стороной 3 м. находится два точечных заряда противоположных знаков по 18НКл. Найдите напряженность поля создаваемого этими зарядами в третьей вершине треугольника?

Физика

В двух вершинах равностороннего треугольника со стороной 3 м. находится два точечных заряда противоположных знаков по 18НКл. Найдите напряженность поля создаваемого этими зарядами в третьей вершине треугольника?

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