решите уравнение : 68х=39,44
Математика
решите уравнение : 68х=39,44
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68х=39,44 х=39,44:68 х= 0,58
Гость:
68х=39,44 х=39,44:68 х=0,58 проверка: 68*0,58=39,44 39,44=39,44
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