В озёрной воде много кислорода из-за водорослей?И как сделать или какое растение нужно пасодить в озеро(пруд) что бы вода стала чище?
Биология
В озёрной воде много кислорода из-за водорослей?И как сделать или какое растение нужно пасодить в озеро(пруд) что бы вода стала чище?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без водныхрастений жизнь в озере или пруду невозможна. Они забирают из воды остатки питательных веществ,чем регулируют содержание различных питательных веществ, очищают воду. Своими листьями растения закрывают воду от солнца. Этим они препятствуют перегреву воды, рпезультат которого - недостаток кислорода. Посадить нужно плавающие растения : например: ряску,водяной орех, водяной гиацинт. Кубышки ,лилии,кувшинки. На мелководье -кабомбу и стрелолист.
Гость:
Отчасти водоросли, растущие на мелководье могут насыщать воду кислородом. Но все же большая часть кислорода поступвет в воду из атмосферы. Водоемы хорошо очищают такие растения: рогоз, водный гиацинт, кувшинки, лилии, лимнобиум, ряска, водяной орех.
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